الأزمة المالية سبب التأخر في تطبيق “الفار” في رابطة الأبطال

مسؤول في "الكاف"

تحدث رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لوكس سبتمبر، عن قرار تطبيق تقنية “الفار” في لقاءات رابطة أبطال إفريقيا، في تصريحات نقلتها شبكة “اديسكي تايمز” الجنوب إفريقية، وقال: “جميع مباريات أمم إفريقيا كانت بتقنية الفيديو، النسخة الافتتاحية من رابطة أبطال إفريقيا للسيدات كانت بتلك التقنية وكذلك التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 هذا الشهر”.

وأضاف: “باتريس موتسيبي رئيس كاف يعمل بكل جهده من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا، لقد كانت هناك ضائقة مادية منذ أن تولى الرئاسة، ولكن نحن نسير في الاتجاه الصحيح”. وتابع: “تكلفة وجود تلك التقنية مرتفعة جدا في جميع أنحاء إفريقيا، وممكن أن تصل لملايين الدولارات في شهر واحد”.

وواصل تصريحاته: “أعلم أن في بعض الدول الإفريقية أصبحوا يستخدمونها في الدوريات والبطولات المحلية، ونعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي على إعداد الحكام على تلك التقنية، هناك تقدم ولكن علينا أن نكون عمليين أكثر وموضوعيين حول ذلك الموضوع لتطوير قارتنا”.

واستمر: “هناك التزام من موتسيبي بهذه المهمة، فهو يريد أن تكون تلك التقنية في جميع المباريات، علينا ألا ننسى أن الأهرامات لم تبنى في إجازة أسبوعية واحدة”. وأتم تصريحاته: “نحن بحاجة إلى المال والموارد المالية لوجود تقنية الفيديو، وسنتحدث عن هذا الأمر في الوقت المناسب من خلال بيان رسمي”.

ن. ب