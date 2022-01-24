الأزمة في مالي: مبعوث الرئيس تبون يلتقي رئيس المرحلة الانتقالية  

استقبل رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصمي غوتا، الاثنين، رئيس لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثقة عن عملية الجزائر، دلمي بودي جمعة، الذي كان يحمل رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح مبعوث رئيس الجمهورية أنه يقوم بزيارة ودية إلى مالي تهدف قبل كل شيء إلى إيجاد مخرج من الأزمة: “لقد كنت حاملًا لرسالة شفوية من الرئيس تبون إلى رئيس المرحلة الانتقالية ، رئيس الدولة، واستمعت إلى الرئيس الانتقالي ، رئيس الدولة، حول تقييمه لآخر التطورات في المنطقة، وهو تقييم يبدو لي موضوعيًا للغاية والذي ربما يسمح لنا بضمان أن هذه المشاورات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مالي ولكن على منطقة الساحل والصحراء بأكملها “.

وتابع في ذات السياق “الجزائر تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار ووحدة هذا البلد، والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذلك على استقلال قرارها السياسي”.

وأوضح المتحدث “شعرنا أن الوقت قد حان، بعد العقوبات القاسية للغاية التي فُرضت على مالي ، لضمان أن تتمكن من لعب دور الميسر هذا الذي يسمح للأخوة الأفارقة بالالتقاء حول طاولة والحوار بهدوء حول أفضل طريقة للنظر في الأمر المشاكل وحلها “.

وسجل هذا الاستقبال حضور وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي وسفير الجزائر في مالي.