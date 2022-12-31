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الأزهر: فتوى بتحريم الاهتمام بخرافات المنجمين والعرافين

الشروق أونلاين
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الأزهر: فتوى بتحريم الاهتمام بخرافات المنجمين والعرافين
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أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بحرمة الاهتمام بخرافات المنجمين والعرافين وتداولها مع استقبال العام الجديد.

وقال المركز في صفحته الرسمية عبر فيسوك:  “لا يعلم الغيبَ إلا الله سبحانه، وادعاء معرفته منازعةٌ له فيما اختص به نفسه، والاهتمامُ بخرافات المُنجِّمين والعرَّافين وتداولها إضلالٌ للعقل الذي حرَّره الإسلام وقدَّره، وسؤالهم عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد مُحرَّم.”

وأضاف الأزهر “رب العام المُنصرِم هو ربُّ العام القادم سُبحانه، فلا تعلِّق الآمال على سبب مع ضرورة الأخذ به، ولا تربط الخير والسوء بزمن مع أهمية استثماره، وتعلَّق بمُسبِّب الأسباب وربِّ الأرباب سُبحانه.

كما وجه الأزهر نصائحه للمسلم قائلا: “لا تسب الدّهر، أو تنقم على الماضي، ولا تنس أن العام المُنقضي كان مليئًا بستر الله وعافيته وفضله، وتذكَّر نعمة ربِّك عليك فيه؛ فذلك أحرى أن تدوم ويُبارَك لك فيها.

 وقال المركز أن  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحسن الظن بربه سبحانه، وينهى عن التَّشاؤم، ويُعجبه الفأل؛ فاستقبلْ عامك الجديد بحسن الفأل ورجاء الخير من ربٍّ رحيمٍ جوادٍ سُبحانه.

وأشار إلى أن انقضاء الأيام والسنين يذكِّر الإنسان بقيمة عُمُره، وأهمية استثمار وقته، الذي هو رأس ماله، وأساس نجاحه ونجاته.

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