الأزهر يتضامن مع مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة في حملة دعم المثليين

عبّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن تضامنه مع اللاعب المصري مصطفى محمد، بعد فرض نادي نانت الفرنسي غرامة مالية عليه، بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم المثليين.

وأكد مرصد الأزهر أن القطاع الرياضي وغيره من قطاعات في العالم أصبحت في مرمى الداعمين والمنادين بتلك الأفكار والسلوكيات غير الأخلاقية، الذين اتخذوا من الملاعب وغيرها جسرا لبث سمومهم الفكرية تحت غطاء الحرية والتنوع.

وأكد مرصد الأزهر أن هناك تضارب واضح لدى هؤلاء، ففي الوقت الذي يطالبون فيه بتطبيق مبادئ الحرية واحترام التنوع، يسعون إلى إجبار الرافضين لهذه الأفكار على الانصياع للتعليمات المخالفة لمعتقداتهم الدينية أو تلقي العقوبات.

وطالب مرصد الأزهر بتوفير بيئة رياضية تحترم الفطرة الإنسانية والمعتقدات الدينية للاعبين.

وكان نادي نانت قد فرض غرامة مالية على لاعبه المصري مصطفى محمد بعد رفضه ارتداء قميص يحمل شعار الحملة التي تقودها رابطة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.