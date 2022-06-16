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الأزهر يطالب بإلغاء “شهر العسل” للتخفيف من تكاليف الزواج

الشروق أونلاين
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الأزهر يطالب بإلغاء “شهر العسل” للتخفيف من تكاليف الزواج
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أطلق الأزهر الشريف مبادرة “لتسكنوا إليها” للتخفيف من أعباء الزواج، وطالب بالاكتفاء ببعض المراسم التي لا تقصم ظهر العرسان.

وسعى مجمع البحوث الإسلامية من خلال هذه المبادرة إلى خفض تكاليف الزواج وتيسير الأمر على الشباب الراغب في إكمال نصف دينه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، وكل دول العالم.

ووضع المجمّع خطة من ثلاث مراحل، بدأها بمرحلة الخطوبة التي طالب فيها بـ”التقليل من الهدايا المتبادلة، لتظل رمزا للمودة، لا المفاخرة، ولا تكون ضغطا على أحد الطرفين” و” الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب”، وفق ما نشرته صحيفة “اليوم السابع”.

وتضمنت المرحلة الثانية المتمثلة في الإعداد للزواج في “تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث، حرصا على التخفيف والتيسير” و “إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتي ينتج عنها مزيدًا من التكاليف في الفواتير الشهرية”.

ودعا مجمع البحوث الإسلامية من خلال مبادرة “لتسكنوا إليها”إلى الاقتصار على “نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة فقط وبدون حضور مدعوين تجنبًا للتكاليف الإضافية” وإلغاء جلسات التصوير، و”إلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يسمى بـ “شهر العسل”.  .

ولاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف المصريين الذين تمنوا أن يتم تطبيق هذه الخطة للقضاء على العادات السيئة في الزواج.

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