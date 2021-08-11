“الأزهر” يعزي الجزائر..وصلاة الغائب على شهداء حرائق الغابات في غزة

تقدّم شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء والمواساة إلى الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحرائق التي نشبت في عدد من الولايات، وأسفرت عن استشهاد عدد من العسكريين والمواطنين وإصابة آخرين.

وقال الأزهر في بيان، الأربعاء، إنّ شيخ الأزهر تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدّ الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتضرّع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل، أن يكفي شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق، وأن يخفّف عنهم أضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.

صلاة الغائب على شهداء حرائق الغابات في غزة

تقرر إقامة صلاة الغائب على شهداء حرائق الغابات، في جميع مساجد قطاع غزة بفلسطين.

وستقام صلاة الغائب، الأربعاء، في حدود الساعة 18:30 دقيقة، في كل مساجد القطاع، قصد التَّضرُّع إلى اللّٰه عزَّ وجل بأن يُسقي الجزائر الغيث، ويرحم شهداء الحرائق التي نشبت في الجزائر خلال 72 ساعة الأخيرة.

وقد خلفت الحرائق وفقا للحصيلة الرسمية التي تم الإعلان عنها خلال 24 ساعة الأخيرة 65 شهيد بين عسكري ومدني.

البرلمان العربي وأبو الغيط يعزّيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

أعرب البرلمان العربي، الأربعاء، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجزائر، والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، على “دعمه وتضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار”، معربا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، و داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.

بدوره، وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعرب خلالها عن “خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعبا في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد”، ودعا أبو الغيط، في بيان له المولى عز وجل أن “يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وفي رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أعرب أبو الغيط عن “تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة”.