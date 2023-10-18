الأزهر يوجه نداء للأمة العربية والإسلامية

دعا جامع الأزهر، الأربعاء، الأمة الإسلامية إلى استثمار ما تملكه من “عدة وعتاد” لدعم الشعب الفلسطيني، في صراعه مع الكيان الصهيوني، وذلك في أعقاب المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال بمستشفى المعمداني في غزة.

ودعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى “إعادة النظر في الاعتماد على الغرب”، الذي وصفه بـ”المتغطرس”.

وقال -في بيان نُشر على مواقع التواصل- إنه يتوجب “على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس”.

وأضاف أن “على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات، وما تملكه من عُدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم، الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق، وكل تعاليم الرسل والأنبياء”.

وأشار إلى أنه “على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يُقاتل على أرض غير أرضه، ويدافع عن عقائد و(أيديولوجيات) بالية”.

كما دعا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات إسرائيل “الوحشية البربرية”، وعدم السقوط في فخ “الوهن” أمام من وصفهم بـ “وحوش الأدغال”.

يشار إلى أن جيش الاحتلال قصف مساء الثلاثاء، بصاروخ ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، التي كان يتجمع فيها مئات المدنيين والنازحين، مما خلّف أكثر من 500 شهيد، حسب وزارة الصحة في القطاع.