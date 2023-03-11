الأزياء الجزائرية في دائرة الضوء اليوم بمعهد العالم العربي بباريس

عرض فيلم "الملكة الأخيرة" واحتفاء خاص بالموروث الجزائري

يحتفي معهد العالم العربي بباريس بالأزياء التقليدية الجزائرية في تظاهرة تجمع عددا من المصممين الجزائريين وستعرف عروضا واستعراضات تضع الأزياء الجزائرية في الواجهة.

وحسب البرنامج الذي نشر على الموقع الالكتروني للمعهد، جاء هذا النشاط بمبادرة من المصممة ياسمينة شلالي والتي ستجمع بعض مصممي الجزائر لاستعراض ثراء وغنى الأزياء الجزائرية وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة ومدى تأثرها بالموضة.

وحسب البرنامج الذي نشره موقع المعهد ستعرف هذه التظاهرة “مواكبة للأزياء والموضة الجزائرية عبر يوم استثنائي يستعرض ماضيها وحاضرها ومستقبلها”.

ويشير برنامج الحدث عبر موقع المعهد إلى أن التظاهرة ستعرف تدخلات وحديثا لعدد من مصممي الجزائر على غرار “ريم منيفي صاحبة”، “منوبة للتصميم والخياطة” والتي رسخت نفسها كأحد أعلام الجزائر الحديثة من خلال موهبتها وأسلوبها في الإبداع، وسيعرف الحدث أيضا حضور المصممة هانيا زازوع المعروفة بالأميرة زازو صاحبة شركة “بروك أرت” التي تنزع في تصميماتها إلى المورث الشعبي الجزائري في التعبير عن أنوثة وأناقة الجزائريات، وسيكون الحدث الذي سيرافق هذه التظاهرة العرض الكبير الذي تنظمه المصممة ياسمين شلالي التي تعرف بأسلوبها الذي قلب المشهد، حيث ترسخت ياسمين كاسم له مكانته في التصميم خارج الحدود وعبرت ياسمين عروضها من الجزائر إلى المغرب العربي والشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا وعرضت على أكبر المنصات للأزياء في باريس، دبي، ستوكهولم، أمستردام، وغيرها. وارتدى من ملابسها مشاهير الفن والسياسية على غرار مريم ماكيبا، سهى عرفات، السيدة الشاذلي، السيدة تيتو، برجيت بارو، وردة الجزائرية، انيسة بومدين، داننيل مترتان، ميشال مورغانت، كلوديا كاردينالي وغيرهن. انتمت ياسمين إلى كبرى دور الأزياء في العالم الشهيرة مثل ايف سان لوران، شانيل، لاكروا ديور وغيرها.

وسيتم على هامش الحدث عرض فيلم “الأميرة الأخيرة” لداميان انوري وعديلة بن دي مراد. وأوضح بيان المعهد العالم العربي في باريس “أن هذا الحدث ينظم بدعم من السفارة الجزائرية في فرنسا والتي لولا دعمها لما كان هذا الحدث لينعقد”.