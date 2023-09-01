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الجزائر
بخصوص طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى

الأساتذة مدعوون لتأكيد صحة المعلومات على المنصة الرقمية

خ. م
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الأساتذة مدعوون لتأكيد صحة المعلومات على المنصة الرقمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الخميس، أنه يتعين على الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية للوزارة ، في الآجال التي انتهت يوم 31 أوت منتصف الليل، وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة  من 5 إلى 7 سبتمبر لتأكيد صحة المعلومات المسجلة.

ووجهت الوزارة المعنيين إلى التأكد مرة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية والتأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية وسحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات، وسحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها، وإيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).

وأوضح المصدر أن تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) يعتبر آخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه.

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