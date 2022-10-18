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الجزائر

الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببني عباس

ك. ل
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الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببني عباس

أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الثلاثاء، بولاية بني عباس دور الزوايا في تعليم القرآن الكريم للأطفال “مما يساهم في الحفاظ على ثقافتنا الإسلامية السنية”، وجاء ذلك لدى إشرافه على افتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ألـ24 .

وأشار بلمهدي، بالمناسبة إلى أن “أهداف هذه التظاهرة القرآنية هي تشجيع وتحفيز الأطفال على حفظ القرآن العظيم على المستوى الوطني والمحلي، مما يسمح بنشر ثقافة حفظ كتاب الله العزيز الحكيم في أوساط العائلات الجزائرية”.

وتشهد هذه الفعاليات (18-20 أكتوبر) التي تحتضنها القاعة المتعددة الرياضات ببني عباس وبتأطير من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين والأئمة، حضور نحو 200 مشارك من مختلف ولايات الوطن،  حيث تتميز هذه الطبعة باستحداث ثلاثة فروع جديدة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم تضاف إلى الفروع الثلاثة المعتادة، وهي الحفظ الكامل بالقراءات القرآنية السبع، مع حفظ متن الشاطبية والمسابقة النسوية للحفظ الكامل مع التجويد ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة، بالإضافة إلى حفظة كتاب الله تعالى من منتسبي أقسام محو الأمية التابعة للوزارة والذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة وتمكنوا من حفظ 10 أحزاب.

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