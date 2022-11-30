الأستاذ الهادي زغينة: كان مجاهدا مخلصا لعهد الشهداء

ترجّل الفارس المغوار ورحل المجاهد الكبير عثمان سعدي إلى جوار ربه الكريم.. كان مجاهدا مخلصا وفيا لعهد الشهداء، مات على ما ماتوا في الدفاع عن الوطن والهوية الوطنية، كان فارسا من فرسان الجزائر والعربية.

فكريا كان مدافعا عن اللغة العربية، هو شهيد اللغة العربية وقف ضد “اللوبي الفرانكفو بربريست” الذي كان وراء تجميد قانون استعمال اللغة العربية، وقد كان رئيسا للجمعية الجزائرية لحماية اللغة العربية. ترك أثرا وإرثا طيبا، بدليل أعماله البارزة مثل “معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية”، وكتاب “عروبة الجزائر عبر التاريخ”، وكتاب “الأمازيغ عرب عاربة”، وكذلك “قضية التعريب في الجزائر”، و”كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية”.