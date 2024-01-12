الأسرة الجامعية مدعوة لتفعيل مردودية البحث العلمي

لاستحداث الثروة والابتكار وفرص التشغيل.. بداري:

حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس من ولاية غرداية، الأسرة الجامعية على تفعيل البحث العلمي، باعتباره محركا للتنمية الاجتماعية-الإقتصادية المستدامة.

وشدد الوزير الذي كان مرفقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، والسلطات الولائية خلال زيارة تفقدية لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في إطار زيارة العمل التي قادته إلى الولاية “على ضرورة تفعيل مردودية البحث العلمي باعتباره محركا للتنمية الاجتماعية-الإقتصادية المستدامة من خلال تطوير الأعمال ومشاريع البحث بما يساهم في استحداث الثروة والابتكار وفرص التشغيل للشباب”.

وأكد بداري “أن الأبحاث يتعين أن تكون داعما لحاملي الأفكار ذات الخبرة بما يمكن الولوج إلى المقاولاتية واستحداث مؤسسات ناشئة جديدة ومؤسسات في شتى الميادين والحرف لاسيما في إطار المشاريع المبتكرة”.

ومن جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد “أن السلطات العمومية لن تدخر أي جهد من أجل ترقية البحث العلمي لاسيما ما تعلق بالذكاء الإصطناعي وتطوير الإبداع و الابتكار لتمكين الطلبة من الانفتاح نحو آفاق جديدة”.

وأبرز ياسين المهدي وليد أهمية الرقمنة قبل أن يعلن عن إنشاء مراكز لدعم وتطوير المقاولاتية لاسيما بالجامعة.

وأكد أيضا “أن السلطات العمومية تسهر من أجل تحسين الفعالية والنوعية العلمية لضمان شروط التعليم الملائمة لاسيما من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي عبر مجموع الهياكل”، قبل أن يضيف “أن رقمنة جميع الهياكل تظل هدفنا”.

ولدى إشرافهما على تدشين دار الذكاء الاصطناعي بجامعة غرداية، أبرز عضوا الحكومة أهمية الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تعرفه جامعاتنا والتي من شأنها أن تغير جذريا تسيير هذه المؤسسات وعملها.

وأبرز الوزيران في ذات السياق، أن هناك تطورا ملموسا قد سجل بخصوص استحداث مؤسسات ناشئة والابتكار بمنطقة غرداية بما يساهم في إنشاء الثروة وفرص العمل للشباب.

وفي هذا الإطار، اشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد إلى المبادرات والتدابير التي اتخذتها الدولة في مجال الانتقال الرقمي في مختلف أشكاله وكذا اجراءات الدعم لفائدة حاملي الأفكار من أجل الولوج إلى عالم المقاولاتية لاسيما من حيث تكوين الطاقات الشبانية في الحرف والتكنولوجيات الحديثة وضمان الامتيازات من قبل أجهزة الدعم والتمويل لاستحداث مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة وكذا شروط الحصول على وسم لابل للمؤسسات الناشئة.