-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ظاهرة الإختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء
رياضة

الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف منتظر بالجزائر

عمر سلامي
  • 460
  • 0
الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف منتظر بالجزائر
أرشيف
الحاجي ضيوف

من المنتظر أن يحل النجم السنغالي السابق حاجي ضيوف، صبيحة الأربعاء بالجزائر، من أجل متابعة مباريات شان الجزائر.

وسيصل الأسطورة السنغالية إلى الجزائر، حسب الصفحة الخاصة بلجنة تنظيم الشان، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في حدود الساعة السابعة صباحا.

ومن المنتظر أن يسجل حاجي ضيوف، حضوره في ملاعب الشان بداية من المباراة الأولى من ربع النهائي، والتي ستجمع الجمعة المقبل بين الجزائر وكوت ديفوار بملعب نيلسون مانديلا.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، قد وجهت الدعوة لعدد من النجوم الأفارقة السابقين، لحضور حفل إفتتاح شان الجزائر، ومباريات المنافسة في مختلف الأدوار.

مقالات ذات صلة
بالصور.. أعضاء الكاف يزورون معالم تاريخية جزائرية

بالصور.. أعضاء الكاف يزورون معالم تاريخية جزائرية

بلايلي: هدفي ضد المغرب هو الأجمل في مشواري الرياضي

بلايلي: هدفي ضد المغرب هو الأجمل في مشواري الرياضي

رجال بوقرة سيلعبون ربع النهائي ضد هذا المنتخب

رجال بوقرة سيلعبون ربع النهائي ضد هذا المنتخب

بِالفيديو: الدرك الوطني يُقدّم إرشادات لِجمهور “الشان”

بِالفيديو: الدرك الوطني يُقدّم إرشادات لِجمهور “الشان”

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

جماهير ملعب “نيلسون مانديلا” تتضامن مع ماجر

جماهير ملعب “نيلسون مانديلا” تتضامن مع ماجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد