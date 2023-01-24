الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف منتظر بالجزائر

من المنتظر أن يحل النجم السنغالي السابق حاجي ضيوف، صبيحة الأربعاء بالجزائر، من أجل متابعة مباريات شان الجزائر.

وسيصل الأسطورة السنغالية إلى الجزائر، حسب الصفحة الخاصة بلجنة تنظيم الشان، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في حدود الساعة السابعة صباحا.

ومن المنتظر أن يسجل حاجي ضيوف، حضوره في ملاعب الشان بداية من المباراة الأولى من ربع النهائي، والتي ستجمع الجمعة المقبل بين الجزائر وكوت ديفوار بملعب نيلسون مانديلا.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، قد وجهت الدعوة لعدد من النجوم الأفارقة السابقين، لحضور حفل إفتتاح شان الجزائر، ومباريات المنافسة في مختلف الأدوار.