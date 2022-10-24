الأسطورة بيليه: 82 عاما بصحة جيّدة “نعمة من الله”

عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، فيديو نشره يوم الأحد، عن سعادته ببلوغ 82 عاما بصحة جيّدة، مؤكدا أنه يتطلع إلى العيش 82 عاما أخرى.

وقال بيليه، صاحب 3 كؤوس للعالم أعوام 1958 و1962 و1970:”أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جداً أن أكون معكم وأن يكون الله قد منحني الصحة حتّى أشكركم جميعاً على ما حصلت عليه”.

وأضاف:”82 عاماً هي نعمة من الله. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معاً، وإن شاء الله، 82 عاماً أخرى جيدة”.