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رياضة

الأسطورة بيليه: 82 عاما بصحة جيّدة “نعمة من الله”

الشروق أونلاين
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الأسطورة بيليه: 82 عاما بصحة جيّدة “نعمة من الله”
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الأسطورة بيليه

عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، فيديو نشره يوم الأحد، عن سعادته ببلوغ 82 عاما بصحة جيّدة، مؤكدا أنه يتطلع إلى العيش 82 عاما أخرى.

وقال بيليه، صاحب 3 كؤوس للعالم أعوام 1958 و1962 و1970:”أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جداً أن أكون معكم وأن يكون الله قد منحني الصحة حتّى أشكركم جميعاً على ما حصلت عليه”.

وأضاف:”82 عاماً هي نعمة من الله. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معاً، وإن شاء الله، 82 عاماً أخرى جيدة”.

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Une publication partagée par Pelé (@pele)

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