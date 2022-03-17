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رياضة

الأسطورة لينيكر: محرز أعظم صفقة في تاريخ “البريمرليغ”

علي بهلولي
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الأسطورة لينيكر: محرز أعظم صفقة في تاريخ “البريمرليغ”

رفع أسطورة الكرة الإنجليزية وهدّاف مونديال المكسيك 1986 جاري لينيكر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، إلى أعلى منابر القيمة الرياضية.

وقال جاري لينيكر إن رياض محرز هو أعظم صفقة في تاريخ البطولة الإنجليزية، واستدلّ بِالقيمة الزّهيدة التي سدّدتها إدارة نادي ليستر سيتي في جانفي 2014 إلى نظيرها من فريق لوهافر الفرنسي، والعروض الفنية الباهرة التي قدّمها قائد “محاربي الصّحراء” فيما بعد.

جاء ذلك في أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِجاري لينيكر.

وكان الجناح رياض محرز (31 سنة) قد انتقل إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بِمبلغ زهيد قيمته 450 ألف أورو.

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