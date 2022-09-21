الأسعار المرتفعة للتذاكر تثير استياء وغضب الوهرانيين

بالإضافة لصعوبة الولوج إلى الموقع

أثارت الأسعار التي تم تحديدها من أجل اقتناء تذكرة الدخول إلى ملعب ميلود هدفي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني الودية هذا الجمعة أمام نظيره الغيني استياء وغضب الشارع الرياضي الوهراني، الذي كان ينتظر بشغف كبير متابعة رفقاء يوسف بلايلي عن كثب، واعتبر الجمهور الوهراني الأسعار مبالغ فيها بما أن أرخص تذكرة تقدر بـ700 دج، وهي المخصصة لمدرجات المنعرج، و900 دج من أجل الدخول للمدرجات المقابلة للمنصة الشرفية، أما للراغبين في التواجد في المنصة الشرفية فعليهم دفع مبلغ 3000 دج، وتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تقف وراء رفع ثمن التذكرة بالرغم من أن اللقاء ودي فقط، ولن يكون أمام منتخب عالمي حتى تفرض عليهم هذه الأسعار على حد قولهم، وأشار هؤلاء بأن ذلك سيحرم الآلاف من متابعة المباراة بالنظر لعدم تناسب الأثمنة المعلنة مع إمكانات الأنصار والمحبين، علما وأن السعر المعتاد للقاءات المنتخب الوطني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لم يكن يتجاوز 500 دج.

وفي نفس السياق، وعلى الرغم من فتح المنصة الالكترونية “تذكرتي” عشية الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، إلا أن هناك صعوبة وصفها الكثيرون بالاستحالة للولوج إلى الموقع المخصص لشراء تذاكر المباراة، وهذا ربما راجع للضغط المفروض على المنصة، أو لأسباب تقنية أخرى غير معروفة، مثلما كان عليه في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بوهران في الفترة الممتدة ما بين 25 جوان لغاية 6 جويلية الماضي، علما وأن عملية البيع ستبقى مستمرة لغاية منتصف نهار يوم الجمعة في حال عدم نفاد التذاكر قبل الموعد المحدد.