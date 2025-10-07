-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الأسعار وعدد الرحلات.. هذا جديد الخطوط الجوية الداخلية

الشروق أونلاين
تشرع الخطوط الجوية الداخلية مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، في رفع عدد الرحلات عبر مراحل نحو مختلف الوجهات انطلاقا من الجزائر العاصمة ومن مختلف ولايات الجنوب .

وفي تصريح لوكالة الأنباء، أوضح مستشار المدير العام المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بذات الشركة، كريم بحار، الثلاثاء، على هامش الطبعة الـ 13 من معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”  أن “شركة الخطوط الجوية الداخلية ستشرع مع نهاية شهر أكتوبر الجاري في رفع عدد الرحلات عبر مراحل نحو مختلف الوجهات انطلاقا من الجزائر العاصمة ومن مختلف ولايات الجنوب، على غرار تمنراست واليزي وبرج باجي مختار وجانت نحو ولايات أخرى”.

وأضاف أن الشركة، التي تعد فرع تابع للخطوط الجوية الجزائرية، ستقوم مطلع العام القادم بتطبيق برنامج آخر يقضي برفع محسوس لعدد الرحلات. مبرزا أن الشركة تحوز حاليا علي 15 طائرة وستقوم باقتناء طائرات أخرى بهدف الرفع من جاهزيتها، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الزبائن وتحسين نوعية الخدمات والأسعار وكذا عدد الوجهات.

وأشار بحار إلى أن ”الأسعار التي ستطبقها شركة الخطوط الجوية الداخلية مدروسة ومقننة وستكون في متناول الزبائن”.

وبخصوص مشاركة شركة الخطوط الجوية الداخلية في الطبعة الـ 13 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدرجين “ناباك 2025”. اعتبر المتحدث ذاته أنها ترمي إلى التعريف بالخدمات التي توفرها في مجال النقل الجوي.

