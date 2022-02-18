-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأسعار!
باقي بوخالفة
2022/02/18
41
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
كورونا في الجزائر: 316 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
تأخر شهر في الدروس وساعات إضافية لمترشحي “الباك” و”البيام”
وزير العمل يكشف عن جديد ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل
أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء غائمة وتراجع في درجات الحرارة
مجلة عسكرية: الجزائر مهتمة بالجيل الجديد من طائرات سوخوي الروسية
تمديد آجال مناقصة استيراد عجول الذبح!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بريد الجزائر: 3 وثائق فقط من أجل فتح حساب جاري
2022/02/17
منحة البطالة: وزير العمل يكشف عن موعد بداية التسجيل
2022/02/18
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خارطة طريق مشتركة لتسريع المشروع
2022/02/17
ممثل السياسة الخارجية الأوروبي: وقف ضخ الغاز الجزائري عبر المغرب لن يؤثر على الإمدادات
2022/02/17
أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء غائمة وتراجع في درجات الحرارة
2022/02/18
الرأي
المزيد
يومُ الشَّهيدِ الجزائري
لمباركية نوّار
2022/02/18
الزائر المفاجئ!
عبد الناصر بن عيسى
2022/02/18
شقيقي سليمان الشهيد.. وشذرات من حياتنا بالريف
عثمان سعدي
2022/02/18
متى تنتهي معاناة الدّكاترة؟
رشيد ولد بوسيافة
2022/02/16
لعنة البشرية
محمد الهادي الحسني
2022/02/16