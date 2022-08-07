“الأسنتيو” تطلب: قروض بنكية من دون فوائد للأساتذة

لاقتناء سيارات وسكنات

ترفع النقابة الوطنية لعمال التربية حزمة من المطالب البيداغوجية والمهنية لوزارة التربية الوطنية، داعية إلى مراجعة مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية بالجنوب وإعادة النظر في رزنامة الامتحانات وتطبيق التوقيت المستمر، إلى جانب تمكين الأساتذة الاستفادة من قروض بنكية بدون فوائد قصد اقتناء سيارة أو شراء قطعة أرض أو سكن، فيما تقترح استحداث “أستاذ الاختصاص” بالابتدائي بدءا من الرابعة.

وجددت نقابة “الأسنتيو”، عقب انعقاد مجلسها الوطني التكويني في دورته العادية، في الفترة بين 30 جويلية و2 أوت الجاري بثانوية جلول بلميلود قوراية بتيبازة، مطالبة الوزارة الوصية في المحور البيداغوجي والتربوي، بتجسيد ثمانية انشغالات على أرض الواقع، بإعادة النظر في المناهج والبرامج، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي وخصوصا في الطور الابتدائي، وكذا إعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير التعليمية، بالإضافة إلى استحداث الاختصاص في الابتدائي: أستاذ المواد الأدبية وأستاذ العلمية وأستاذ التربية البدنية ابتداء من السنة الرابعة.

كما طالبت بزيادة على مراجعة مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية بالجنوب وإعادة النظر في رزنامة الامتحانات وتطبيق التوقيت المستمر.

استحداث “أستاذ الاختصاص” بالابتدائي بدءا من الرابعة

وتستعجل النقابة التخفيف في وزن المحفظة في التعليم الابتدائي، بطرق معقولة وقابلة للتجسيد، إلى جانب اقتراح العودة إلى نظام “المأمن” وتوفير الشروط الضرورية لتحقيق استقلالية الابتدائيات عن البلديات، مع تخصيص “قاعة الأساتذة” بالمدارس الابتدائية.

كما تمسكت المنظمة بوضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة، إلى جانب اقتراح الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون بما يضمن القدرة الشرائية لموظفي وعمال قطاع التربية، وإعادة النظر في “الأنظمة التعويضية” للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وإلغاء مقياس الرتب المرجعي لسنة 1997 وتحيين منحة التمدرس والمنح العائلية.

ودعت النقابة إلى تمكين المستخدمين من قروض بنكية بدون فوائد قصد اقتناء سيارة أو شراء قطعة أرض أو سكن، بالإضافة إلى تحيين منح مناطق الجنوب والأوراس وفق الأجر الرئيسي الجديد وتوحيد منح الامتياز، مع إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي بما يتماشى والتكفل الصحي الحقيقي للموظفين والعمال.