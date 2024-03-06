الأسواق الجوارية: ولاية الجزائر تكشف عن أماكن تنصيبها

كشفت ولاية الجزائر، الثلاثاء، عن نقاط تنصيب الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان المبارك والموزعة عبر 14 مقاطعة إدارية.

وبلغ عدد الأسواق الجوارية التي نصبتها مصالح ولاية الجزائر لفائدة ساكنة العاصمة 21 سوقا جواريا بكل المقاطعات الإدارية الـ 14، لتمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم الغذائية والمنزلية قبيل وطيلة أيام الشهر الفضيل.

وأكدت مصالح ولاية الجزائر أنها عملت على تنصيب هذه الأسواق بالساحات العمومية، لما تتميز به من حركية كبيرة ووفرة وتنوع في السلع المعروضة، كونها تربط المستهلك بصاحب المنتج أو بائع الجملة مباشرة.

ناهيك عن الأسعار المعقولة والتنافسية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتهدف لتقليص الأعباء المالية على العائلات، مع ضمان الظروف الملائمة والسهر على الرقابة الدائمة مع توفير أحسن الخدمات للمستهلك. يضيف المصدر ذاته.