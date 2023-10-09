الأسيرات الفلسطينيات.. وساطة قطرية لصفقة تبادل تضمن الإفراج عليهن

قالت وكالة شينخوا الصينية إن قياديا في حركة حماس أبلغ قطر بعدم ممانعة الحركة لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات.

وقال القيادي لوكالة شينخوا، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجون جيش الاحتلال، والبالغ عددهن 36.

ولم يصدر أي بيان رسمي في قطر بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قيام عناصر مسلحة من حماس بأسر إسرائيليات في غزة بينهن مسنات، كما نشر الإعلام العبري قائمة بالنساء المفقودات منذ الصباح الأول لطوفان الأقصى.

وفي وقت سابق وثق “أنفوجرافيك” لوكالة “صفا” الفلسطينية عدداً من أسماء أسيرات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعتمة الزنازين منذ سنوات.

وبلغ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلاً.

وعلى مدار سنوات الصراع الطويلة مع إسرائيل تعرضت أكثر من 16 ألف فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد المعتقلات اللواتي تم توثيقهن ضمن فترة محددة 37 أسيرة من بينهم الطفلة “نفوذ حماد” و”ميسون موسى” 15 عاماً المعتقلة منذ عام 2015 وهي أقدم الأسيرات الفلسطينيات وتم الحكم على “شروق دويات” لمدة 16 عاماً وهي أعلى الأحكام الإسرائيلية الصادرة بحق المعتقلات.

ومن المعتقلات “شاتيلا أبو عيادة” من كفر قاسم التي اعتقلت بتاريخ 3 أفريل 2016 وهي موجودة في سجن الدامون وتم الحكم عليها بـالسجن 16 عاماً و100 ألف شيكل غرامة.

وهناك “عائشة يوسف الأفغاني” من القدس واعتقلت بتاريخ 25 ديسمبر 2016 في سجن الدامون وحكم عليها بـالسجن لمدة 15 عاماً.

كما تم اعتقال 4 سيدات فلسطينيات إدارياً وهن بحسب المصدر “رغد الفني” و”سماح عوض” و”حنان البرغوثي”” وفاطمة أبو شلال” من مخيم العين بنابلس واعتقلت بتاريخ 29 أوت 2023 وهي محتجزة بشكل إداري.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى (1319)، منهم (20) طفلًا، و(4) أسيرات.

ولفت التوثيق إلى أن 9 جريحات يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي أصعبهن “إسراء جعابيص” من القدس التي اعتقلت بتاريخ 10 أكتوبر 2015، وتقبع في سجن الدامون و”فاطمة شاهين” من بيت لحم مخيم الدهيشة التي اعتقلت بتاريخ 17 أفريل 2023 وتقبع في سجن عيادة الرملة.

و”عطاف جرادات” من حنين وآخر المعتقلات الناشطة “آية الخطيب” المحكومة بـ 4 سنوات وهي من بلدة “عرعرة” ضمن أراضي 48 المحتلة، واعتقلت بتاريخ 17 فيفري 2020 وحولت للحبس المنزلي بتاريخ 24 جوان 2021.

وحكمت آية بالسجن لمدة 4 أعوام بتاريخ 15 أوت 2023 وبتاريخ 18 سبتمبر 2023 تم اعتقالها لتنفيذ الحكم الفعلي.

ووفق وكالة “وفا ” الفلسطينية تتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مثل الضرب والإهانة والسب والشتم.

وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وفيما لا يزال عدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي الفصائل الفلسطينية غير مؤكد أو نهائي بعد، رغم إعلان تل أبيب أنه وصل إلى نحو 100، كشفت تقارير إخبارية أن مصر دخلت على خط الوساطة.

وبحسب الإعلام العبري فقد أفاد مصدر سياسي أن القاهرة تجري مفاوضات مع حركة “حماس” من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة من قبل كتائب القسام، موضحا أن المحادثات تتركز على كبار السن والأطفال في الوقت الحالي.

وفيما كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة “أيه بي سي” الأميركية أن عدد الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، معتبراً أن الأمر يتطلب ردا غير مسبوق، لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الإطار عن السلطات المصرية، التي دعت إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدة العمل على هذا الهدف.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة قد كشف أن عدد القتلى والأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين أكثر بكثير مما يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي تصريح متلفز بثته فضائية “الأقصى” خاطب أبو عبيدة نتنياهو قائلا “”تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى ونطمئنك يا نتنياهو أن أسراكم أكثر بكثير وأضعاف مضاعفة لهذا الرقم وعليك بعد جنودك جيداً”.

وشدد أبو عبيدة، على أن “هؤلاء الأسرى متواجدون بكل المحاور ويجري عليهم كل ما يجري على أهلنا في قطاع غزة”.