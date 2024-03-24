“الأشعرية”.. عقيدة أتباع المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة

أكبر علماء المسلمين في مختلف العلوم كانوا من منتسبيها

أكد مدير التوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مراد معيزة، مساء السبت، بوهران أن العقيدة الأشعرية هي “عقيدة أتباع المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة”.

واعتبر معيزة خلال محاضرة ألقاها بالزاوية البلقايدية الهبرية بمنطقة “سيدي معروف” بوهران ضمن اليوم الثالث لأشغال الملتقى السادس عشر للدروس المحمدية أن “أئمة المذاهب الإسلامية من مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة وهي مذاهب عقيدية وفقهية وسلوكية، اعتمدوا نظرية الإمام أبو الحسن الأشعري القائمة على النقل والعقل رغم اختلافاتها الفرعية في بعض الأمور”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “أكبر علماء المسلمين في مختلف العلوم ومن أتباع المذاهب الأربعة كانوا من الأشعريين في العقيدة وألفوا كتبا في هذا المجال لتقريبها من عامة المسلمين ومنهم أبي زيد القيرواني وابو بكر ابن عربي الإمام القرطبي وابن خلدون من المالكية والماوردي والبيهقي وابن كثير ابن عساكر وابن حجر العسقلاني من الشافعية والإمام البخاري وابن عابدين وولي الله الدهلوي من الحنفية وابن عقيل من الحنابلة”.

ونوه مدير التوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن “الواجب يفرض على علماء الأمة المعاصرين نشر التراث الاسلامي الغزير الذي تركه أئمة وعلماء المذاهب الإسلامية الأربعة القائم على النقل والعقل في الفهم والاستنباط والتصدي لمن يحاول تسويد صفحاتهم البيضاء”.

ويستمر الملتقى السادس عشر للدروس المحمدية الذي انطلق يوم الخميس الماضي حتى نهاية الأسبوع المقبل، من خلال مجموعة من المحاضرات برمج لإلقائها عدد من العلماء و الباحثين من داخل الجزائر وخارجها والتي تدور حول موضوع العقيدة الأشعرية كمرجعية للأمة الإسلامية.