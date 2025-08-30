-- -- -- / -- -- --
الأطقم الطبية بأولاد يعيش تواصل إسعاف متضرري حرائق الشريعة

الأطقم الطبية بأولاد يعيش تواصل إسعاف متضرري حرائق الشريعة
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد يعيش
طاقم الطبي وشبه طبي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد يعيش

يواصل الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد يعيش في ولاية البليدة عمله المتواصل على مدار الساعة للتكفل بالمتضررين من حرائق غابات الشريعة، وذلك من خلال المناوبات النهارية والليلية دون انقطاع.

وأوضحت المؤسسة أن أطباءها وممرضيها يقفون إلى جانب السكان في منطقة بن علي وقاعة العلاج علال عقبة – الشريعة، لتقديم الإسعافات الأولية والدعم الصحي في ظروف صعبة واستثنائية فرضتها الحرائق.

وأكدت أن الجهود الإنسانية متواصلة ليلًا ونهارًا بفضل روح المسؤولية والتفاني التي يتحلى بها الفريق الطبي، الذي يسعى للتخفيف من معاناة المتضررين وحماية الأرواح في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

