الأظافر الاصطناعية.. بين جمال المظهر وما يحمله من ضرر

تتجدد مظاهر الزينة الخاصة بالمرأة دوريا، ونشهد هذه التطورات في مجال الزينة يوميا تقريبا، وهذا نتيجة للاهتمام بجمال المرأة، والسعي للحفاظ على أنوثتها بشتى الوسائل، حيث تخصص الكثير من صالونات ومخابر التجميل الكثير من الوقت والمال، للخروج دائما بما يتماشى مع متطلبات الأنثى في هذا المجال، وكذا الظهور الحسن لها، سواء في أماكن عملها أم في المناسبات وغيرها.. ولعل اللافت للنظر، منذ سنوات مضت، ظهور ما يسمى بالأظافر الاصطناعية، التي أصبحت ضمن إكسسوارات الجمال عند المرأة اليوم.

كانت هذه الأظافر بمثابة البديل للأظافر الطبيعية، وكانت كذلك حلا للكثير من النساء للحصول على مظهر جميل وجذاب للأظافر، خاصة أنها تعزز الأظافر المتضررة وتعطيها مظهرا جميلا وأنيقا. لذا، رحبت النساء بهذا الاختراع إن صح القول، بل منهن من اعتبرت أنه الاختراع الأمثل إلى حد الساعة في ما يخص مظاهر الجمال عند المرأة. وهناك العديد من هذه الأنواع، وهي تختلف حسب التركيبة ومحتوياتها. لذا، تسعى الكثير من النساء للحصول على الأمثل منها، خاصة في المناسبات، لأنها أصبحت من بين لواحق الجمال، على حد تعبير العديد ممن فضلن اللجوء إلى الأظافر الاصطناعية، التي تعطي منظرا جميلا لليدين، لا يمكن الاستغناء عنها.

برغم التشهير لها، والدعوة إلى استعمالها من طرف الكثير من مخابر التجميل، التي تحصي العديد من الميزات الحسنة لها، على غرار المظهر الجميل وتعزيز الأظافر الطبيعية، إلا أنها كغيرها من مواد التجميل تحمل مضاعفات ثانوية، يمكن لها أن تلحق ضرار كبيرا للمستعملة لها. لهذا، نشرت العديد من الصفحات الخاصة بالجمال، أعراضا خطيرة، قد تسببها هذه الأظافر، سواء عند سوء الاستعمال، أم من المواد التي تحتويها، على غرار العدوى الفطرية، التي يسببها في الغالب المرهم المستعمل أو الجال اللاصق. كما ذكرت الصالونات الخاصة بالتجميل أن هذه الأظافر قد تكون السبب في الحساسية، وتكون سببا مباشرا في سقوط الأظافر الطبيعية.

لكن، ورغم ما ذكر سابقا عن الأعراض الثانوية لهذه الأظافر، التي تلحق ضررا بالأظافر الطبيعية أو حتى بالأصابع، فإنها تبقى من وسائل الزينة عند المرأة، خاصة إذا أحسنت استعمالها بطرق سليمة. وهذا، بتعقيم المواد

المستعملة عند وضعها، وكذا استشارة المختصين دوريا بعد وضعها، لكي تحافظ على وضعها الطبيعي، وكذا تفادي ما قد ينجم عن ملامستها للأشياء في الحياة اليومية.

بين جمال مظهرها وبين ما تحمله من أضرار، أصبحت موضة الأظافر الاصطناعية من متطلبات زينة المرأة اليوم، ومن لواحق الجمال عندها، ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصة في المناسبات. ورغم التحذيرات من استعمالها من طرف الكثير من صالونات التجميل، إلا أن الطلب عليها متزايد، في ظل وجود رعاية خاصة بها، لتجنب الأعراض الجانبية لها.