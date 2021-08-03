-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأعراس!
باقي بوخالفة
2021/08/03
54
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
دبلوماسية الجزائر السياسية تنتفض.. فهل ترافقها نظيرتها الاقتصادية؟
بن بوزيد: سنرفع توصيات إلى الوزارة الأولى بخصوص الحجر الصحي
وزير الشؤون الدينية يشارك في مؤتمر دولي حول الفتوى بمصر
عريبي يقترب من ترسيم انضمامه إلى الترجي التونسي
“بيوفارم” تشرع في استيراد 2000 مكثف أكسجين وبيعها بسعر موحد
10 سنوات لغلاي و6 لمدير أملاك الدولة و4 سنوات للمستثمرين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
حصلية كورونا بالجزائر: تسجيل 41 حالة وفاة لأول مرة
2021/08/03
هكذا ستكون الدراسة في الدخول المدرسي المقبل
2021/08/02
وزارة التعليم العالي: اعفاء حاملي البكالوريا من تقديم هذه الشهادة
2021/08/02
“خطابك يتناقض بصفة مطلقة مع تصرفاتك ومؤامرات ضدنا وضد إفريقيا”
2021/08/01
توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء: أمطار رعدية مع درجات حرارة مرتفعة
2021/08/03
الرأي
المزيد
04 أولويات ستغيرها التجربة التونسية…
محمد سليم قلالة
2021/08/03
إنه مستقبل طلابنا… فلا تقتلوا أحلامهم!
عبد الحميد عثماني
2021/08/03
السيادة ملف مفقود في انفجار مرفأ بيروت
عبد الرحمن جعفر الكناني
2021/08/02
الجامعة.. استراحة بلا محارب
عبد الناصر بن عيسى
2021/08/02
متى تدخل الجزائر عهد الطاقات المتجددة؟
أحمد محمود عيساوي
2021/08/02