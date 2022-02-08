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رياضة

الأعمال الخيرية لساديو ماني تمتد إلى الكاميرون

سليم.ع
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الأعمال الخيرية لساديو ماني تمتد إلى الكاميرون
أرشيف

دفع النجم السنغالي ساديو ماني، فاتورة طفل كاميروني في المستشفى الذي كان يتواجد به بعد إصابته على مستوى الرأس خلال مباراة الرأس الأخضر، في بطولة أمم إفريقيا..

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أثناء علاج ساديو ماني من الإصابة، دفع في المستشفى فاتورة تبلغ 400 ألف فرنك أفريقي لطفل لم تكن أسرته قادرة على تحمل الفاتورة .

ومعروف على ساديو ماني المتوج بكأس أمم إفريقيا رفقة السنغال، أعماله الخيرية الكثيرة في بلاده، في مجال الصحة والتعليم.

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