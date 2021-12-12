الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش في إضراب بداية الشهر القادم

كشفت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، في بيان لها، عن تنظيم إضراب وطني أيام 2 و3 و4 جانفي، وتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم 4 جانفي.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن القرار جاء بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته الطارئة ليوم 11 ديسمبر، وذلك للمطالبة بوضع حد للإقصاء والتهميش رغم تعالي الأصوات لرفع الظلم المسلط عليها، ووجود الشعور بالتمييز الصارخ بحقهم وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحسب ذات البيان، فقد جددت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية تمسكها بمطالبها المتمثلة في تحديد هويتها القانونية، مراجعة القانون الأساسي، مع تفعيل وتنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة للقانون الأساسي بتحديد أجل زمني لإصداره.

كما طالبت النقابة بالإصدار الفوري للقرار الوزاري المحدد لمدونة مهام أعمال التخدير والإنعاش، بعد تفعيل عمل هذه اللجنة الوزارية المشتركة لمدونة المهام.

س. ع