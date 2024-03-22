الأغنام الأجنبية تصل إلى مذابح شرق البلاد دون الـ2000 دج

بهدف كسر شوكة المضاربين

شرع نهاية الأسبوع، المذبح الجهوي للحوم الحمراء، بمدينة عين أمليلة في ولاية أم البواقي، في عملية تسويق لحوم الكباش المستوردة، بالسعر المقنن والمحدّد بـ1850.00 د.ج للكيلوغرام الواحد، لأصحاب المقصبات، على أن يتم بيعه للمستهلكين بسعر محدّد لا يتجاوز الـ1900.00 دج للكيلوغرام الواحد.

وكانت شحنة من الكباش القادمة من رومانيا، قد وصلت، قبل أيام قليلة إلى المذبح الجهوي للحوم الحمراء بعين أمليلة، في إطار الحصة الموجهة لولايات الشرق الجزائري، حيث أن مذبح عين أمليلة يتكفل بتوزيع اللحوم المستوردة والمدعمّة من طرف الدولة، عبر خمس ولايات من شرق البلاد، ويتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي، قسنطينة، ميلة، جيجل وسكيكدة.

وحسب ما ورد لـ”الشروق” من معلومات، فإن المذبح الجهوي للحوم قد قام بذبح حصة أولى من تلك الكباش الرومانية المستوردة قُدّرت بـ3000 كبش كمرحلة أولى، وتسويقها في الولايات المعنية وفق الشروط والتدابير المحدّدة من طرف الجهات الوصية، خاصة ما تعلق منها بمراقبة مدى سلامة تلك اللحوم ونوعيتها من طرف الأطباء البياطرة، قبل توزيعها على القصابات المتواجدة في الولايات المعنية وفق اتفاقيات مبرمة مسبقا على أساس بيع تلك اللحوم للمستهلك بسعر 1900 دج للكيلوغرام الواحد. وهو ما يعني استقرار أسعار اللحوم الحمراء عند عتبة الـ2000 دج في قادم الأيام، خاصة وأن مصادرنا أضافت بأنه من المقرر أن تتواصل العملية على مستوى المذبح الجهوي للحوم بعين أمليلة، مع وصول دفعات أخرى من الأغنام المستوردة، وفق الإستراتيجية التي سطّرتها الدولة لكسر شوكة المضاربين، الذين عمدوا إلى إلهاب أسعار اللحوم وبيعها بأسعار بلغت أرقاما فلكية، حيث لم ينزل سعر لحم الخروف منذ بداية رمضان عن عتبة 2600 دج للكيلوغرام الواحد، بل منذ مدّة، على الرغم من وصول شحنات كبيرة من لحوم العجول البرازيلية والتي تباع بمبلغ 1200 دج للكيلوغرام الواحد، غير أن ذلك لم يساهم في تراجع الأسعار، على اعتبار أن الكميات الموزعّة لم تكن كافية لتلبية احتياجات السوق الوطنية، خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظّم، في وقت اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات رقابية صارمة، لمراقبة ومتابعة عملية استيراد وتسويق تلك اللحوم المستوردة مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول التلاعب في الأسعار أو تحويل وجهة تلك اللحوم الموجهة للمواطنين.