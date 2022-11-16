الأغواط: 3 وفيات و 31 جريحا بعد اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين

توفي 3 أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء الثلاثاء بمنطقة تمزيغت في ولاية الأغواط.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد سجّل الحادث عند الساعة الثامنة 20:00 مساء، بعد اصطدام شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بالمكان المسمى تمزيغت في بلدية الأغواط.

وقد تمّ إسعاف المصابين في الحادث، ونقلهم إلى مستشفى الأغواط، فيما تمّ تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

16 قتيلا و3 جرحى في حادث مرور ببرج باجي مختار

وفي 14 نوفمبر 2022، توفي 16 شخصا وأصيب 3 آخرون بجروح، بعد اصطدام سيارتين نفعيتين في برج باجي مختار، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية.

الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباح الإثنين، بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 190 كم نحو أدرار، وفق ما ذكرته ذات المصالح.

قطار الجزائر-قسنطينة يدهس شابة في الـ19 بالبويرة

وفي 13 نوفمبر 2022، توفيت شابة في الـ19 من العمر، بعد أن تعرضت لدهس القطار الرابط بين الجزائر وقسنطينة، بالمنطقة المسماة واد الدهوس في ولاية البويرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:07 عصرا، حيث تمّ تحويل جثة الشابة التي توفيت في عين المكان، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

أكثر من 290 حادث مرور في 48 ساعة بطرقات الجزائر

وفي 12 نوفمبر 2022، سجّلت مصالح الحماية المدنية 296 تدخلا في حوادث مرور وقعت عبر عدّة ولايات، في خلال الساعات الـ48 الماضية، بين 10 و12 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية يوم السبت، فقد أسفرت حوادث المرور المسجّلة في الفترة المذكورة، عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 آخرين بجروح.

وفي تمنراست، توفي رضيع في الشهر الـ11 من عمره، على إثر حريق شبّ داخل غرفة في بناية بحي السلام، حسب حصيلة ذات المصالح.

من جهة أخرى، تدخلت الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منازلهم.

وقد وقعت هذه الحوادث في ولايات المدية، الجلفة، البيض، وقسنطينة. حيث تمّ التكفل بالضحايا في منازلهم، قبل نقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.