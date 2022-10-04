الأفارقة يبحثون اقتراح الجزائر بإنشاء آلية التصدي للأخطار الكبرى

مدرجة للنقاش بأشغال الدورة الـ18 لفريق العمل المختص

أعلن ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المندوب الوطني للأخطار الكبرى، حميد عفرة، إدراج مناقشة اقتراح الجزائر بإنشاء آلية إقليمية للتصدي للأخطار الكبرى على هامش أشغال الدورة الـ18 لفريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث التي افتتحت الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وأوضح عفرة في تصريح صحفي أن “الاقتراح الجزائري بإنشاء آلية إقليمية للتصدي للأخطار الناجمة عن الكوارث، الذي قدمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصادق عليه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، ستتم مناقشته الأربعاء على هامش أشغال هذه الدورة”.

وبعد الإشادة بالمصادقة على الاقتراح الجزائري، أشار ممثل وزارة الداخلية إلى برمجة مناقشة المبادرة الجزائرية الأربعاء، ليتم بعد ذلك إدراج الاقتراح في جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة (فيفري 2023) قبل الإنشاء الفعلي للآلية.

وأكد في هذا الصدد أن “الجزائر لديها بالفعل خبرة دولية في إدارة الكوارث، من خلال الحماية المدنية، لذا من الأجدر تنظيمها على المستوى الإفريقي، إذ يتم اللجوء أحيانا للمساعدة الدولية في حين أن القدرات متوفرة في القارة”.

وأبرز عفرة أهمية الآلية المذكورة، موضحا أن هذه المبادرة “ستوحد جهود القارة في مجال الوقاية من الكوارث وإدارتها، من خلال إدماج جميع الآليات النشطة في هذا المجال”.

وأضاف أن الرهان يكمن في تحقيق المزيد من الفعالية مع تعزيز العمل الأفريقي المشترك في هذا المجال الحيوي، معربا عن قناعته بتوصل المشاركين إلى “رؤية مرنة وفعالة كفيلة بتعزيز القدرات القائمة”.