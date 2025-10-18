“الأفافاس”: الحوار هو السبيل الوحيد للإصلاح

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، السبت بالجزائر العاصمة، على الإرادة العميقة لحزبه للمساهمة البناءة في القضايا الوطنية على غرار منظومة الصحة وطرح مقترحات ملموسة.

وأوضح أوشيش، في كلمته خلال ندوة نظمها الحزب حول الصحة العمومية في الجزائر أن هذه الأخيرة “ليست قضية هامشية أو قطاعية، بل هي مرآة نموذجنا المجتمعي”، معربا عن “الإرادة العميقة لحزبه في المساهمة البناءة عبر فتح نقاشات حول قضايا مجتمعنا الكبرى”.

وأضاف في نفس الإطار، أن جبهة القوى الاشتراكية “جعلت من الصحة والتعليم موضوعا مركزيا في ندوتها الاقتصادية والاجتماعية السنوية”، مبرزا قناعة الحزب بأن “الحوار هو السبيل الوحيد لرسم دروب الإصلاح”.

وبالمناسبة، أكد أوشيش على “أهمية وضع رؤية إستراتيجية بعيدة المدى بالنسبة لقطاع الصحة تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر فعالية” لاسيما من خلال “تعزيز الموارد البشرية عبر التكوين المستمر”.

ولفت إلى أن هذه الندوة تعد انعكاسا لـ”تمسك الحزب بقيمه التأسيسية المبنية على الديمقراطية، التضامن، الكرامة، العدالة الاجتماعية”.