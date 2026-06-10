“الأفافاس” بـ 26 قائمة برلمانية داخل الوطن و4 في المهجر

عرض حزب جبهة القوى الاشتراكية، الأربعاء بمقره بالجزائر العاصمة، برنامجه الذي يخوض به الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية القادم، تحت شعار “عهد الصدق والمصداقية”.

وأوضح الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش في ندوة صحفية أن حزبه اختار شعار “عهد الصدق والمصداقية” لحملته الانتخابية “وفاء للإرث التاريخي للحزب ونضالاته”، مبرزا أن الحملة هي “فرصة لشرح المشروع الانتخابي للحزب وتبادل الأفكار مع المواطنين”.

وأوضح ان برنامج حزبه في هذا الاستحقاق يرتكز على “منطلقات تهدف لإعطاء صورة جديدة عن المؤسسات المنتخبة”، مؤكدا أن البرلمان القادم “يجب ان يكون أداة للتعبير عن آمال وطموحات الجزائريين”.

وكشف أوشيش أن من ضمن ما يقترحه الحزب من اجراءات، محور “مجتمعي طموح” يهدف إلى الدفاع عن القدرة الشرائية ورفع قيمة الإعانات الاجتماعية وإعادة النظر في نظام التقاعد وتعزيز الرقابة على الأسواق وتكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل.

كما يتضمن البرنامج -يضيف السيد أوشيش- اقتراحات تخص قطاع التربية والبحث والتعليم العالي وكذا “رفع ميزانية” هذين القطاعين بالإضافة إلى اخرى اقتصادية على غرار تعزيز الاقتصاد الرقمي ومحور خاص بالبيئة التي اعتبرها من “الأولويات التي تدافع عنها جبهة القوى الاشتراكية”.

وبذات المناسبة، كشف اوشيش ان حزبه يشارك في هذه الاستحقاقات بـ”26 قائمة على المستوى الوطني و4 قوائم في دوائر انتخابية للجالية الوطنية بالمهجر”، وتشكل من “مناضلين ملتزمين ومتشبعين بقيم الحزب وسيعملون على إنجاح التشريعيات” التي يراها الحزب “محطة وطنية هامة”.