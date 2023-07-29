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الجزائر

الأفافاس: حذار من الانسياق وراء أبواق الفتنة

ق.و
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الأفافاس: حذار من الانسياق وراء أبواق الفتنة
أرشيف
الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش

دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، السبت ببرج بوعريريج، إلى ضرورة التلاحم والتضامن وعدم الانسياق وراء أبواق الفتنة.
وحذر أوشيش خلال ترؤسه للقاء بدار الثقافة “عائشة حداد” بعاصمة البيبان من الانسياق وراء أبواق الفتنة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن ومن كل من تسول له نفسه الاستثمار في مآسي الجزائريين.
وبعد أن قدم تعازي جبهة القوى الاشتراكية لضحايا الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات، جدد الدعوة إلى عدم الانسياق وراء من يريدون التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وشدد أوشيش على ضرورة “تحمل الطبقة السياسية مسؤولياتها لتطوير البلاد والمساهمة في بناء جزائر قوية بمؤسساتها والتصدي لكل المخاطر التي تهدد استقرار الوطن”.
وتعمل جبهة القوى الاشتراكية -حسب أوشيش- على العصرنة والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وإشراكه في مسار المشروع الوطني للحزب الذي يمزج بين مقتضيات الحال والمستجدات الوطنية والدولية.
وهدف هذا اللقاء إلى تنصيب لجنة ولائية مؤقتة لتسيير الحزب، وفقا لمخرجات المؤتمر الوطني لشهر ديسمبر المنصرم حول هيكلة الحزب على مستوى جميع ولايات الوطن.

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