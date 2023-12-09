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جدد تضامنه التام مع فلسطين

الأفافاس: حقوق الانسان أصبحت حكرا على شعوب دون أخرى

الشروق أونلاين
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الأفافاس: حقوق الانسان أصبحت حكرا على شعوب دون أخرى
أرشيف
الأمين الوطني الأول للأفافاس يوسف أشيش

قال الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، يوسف أوشيش، إن حقوق الانسان أصبحت حكرا على شعوب دون أخرى، مجددا تضامن الحزب التام مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أوشيش، السبت، خلال افتتاح أشغال الندوة المخصصة لإحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقامة تحت عنوان ” الانتهاكات المتجددة للقانون الدولي الإنساني بفلسطين … العالم أمام امتحان حقوق الإنسان “، أنه من الضروري إعادة النظر في تصورنا لمسألة حقوق الانسان والتي يجب أن تتصل بصفة مباشرة مع السيادة الوطنية ومع الشعوب وطموحاتها في العيش بأمان ورقي.

وأضاف أوشيش قائلا: “حان الوقت لوقف الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ولا توجد قوة في العالم تمنع الفلسطيني من الدفاع عن اأرضه ومقدساته ومقدسات الأمة الإسلامية جمعاء.”

وتابع “نتابع بحرص شديد أولا بأول ما يحدث منذ السابع من أكتوبر ومستعدون للمشاركة في المبادرات الوطنية لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد كل أنواع التضامن”.

وأكد أن الأفافاس والراحل حسين آيت أحمد دافعوا عن مركزية القضية الفلسطية وحشدوا الدعم الدولي لها منذ نشأة الحزب.”

من جهته قال سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، إن معركة الشعب الفلسطيني ليست مع الكيان الصهيوني الغاشم فقط، بل مع القوى العظمى التي مكنت للصهاينة من الأراضي الفلسطينية لتكون لها يد وأداة بطش في المنطقة.

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