الأفافاس: قانون الانتخابات كرس العروشية والقبلية

وصف النتائج المحققة في المحليات بالمرضية

وصفت جبهة القوى الاشتراكية النتائج المحققة في محليات 27 نوفمبر الفارط بـ”المقبولة والمرضية”، وجاءت للمحافظة على العمل السياسي في البلاد، فيما انتقد قانون الانتخابات الجديد، قائلا إنه “جاء لإفراغ الأحزاب السياسية من محتواها من خلال تكريس فكرة العروشية”.

قال السكرتير الأول للافافاس يوسف أوشيش، إنه رغم النتائج المحققة في هذه الانتخابات التي أعادت للحزب مكانته ضمن الساحة السياسية، إلا أن ذلك جاء وسط عدة تجاوزات وعراقيل حرمتهم من عدة مقاعد بالمجالس البلدية والولائية، مشيرا في ندوة صحفية، عقدها، السبت، بمقر الحزب، أن الأفافاس تعرضت لتضخيم في عدد الأصوات المعبر عنها مقارنة بالأرقام الفعلية، على غرار ما وقع في العاصمة وأم البواقي، أين تم جرد 80 صوتا، ليفاجأ في المحضر النهائي بارتفاع الرقم إلى 900 صوت، قائلا “سجلنا تزويرا ممنهجا وننتظر قرارات المحاكم الإدارية في الطعون”.

وعاد اوشيش للتذكير بنتائج الأفافاس قائلا “حزبنا افتك 47 مجلسا شعبيا بلديا بالأغلبية المطلقة، و65 آخر بالأغلبية النسبية، بالإضافة إلى تصدره ترتيب عدد المقاعد المحصلة في مجلسين ولائيين، أما من حيث عدد المنتخبين فقد وصل في المجمل إلى 938 منتخب محلي”، وكلها أرقام كما قال- المتحدث- إيجابية مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق.

وبخصوص قانون الانتخابات، دعا المتحدث، لمراجعته “هذا الأخير جاء لمحاربة المال الفاسد لكن لاحظنا أنه عاد وبفعالية كبيرة خصوصا بعد إعلان النتائج التي كرست بشدة العروشية والقبلية التي اعتقد الجزائريون أنها ولت بغير رجعة”.

وجدد أوشيش تمسكه بموقفه القائل إن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة السياسية، لكنه يعتبرها محطة لتعبئة الطاقات من أجل مواصلة النضال لإقامة دولة الحق والقانون، ووسيلة لدخول المؤسسات وافتكاك المساحات على- حد قوله – لجعلها في خدمة المواطنين، مضيفا: “إننا مؤمنون بأن الحل الأوحد للأزمة هو الحوار الوطني الذي يجمع كل القوى الحية للبلاد والتي تفضي إلى خارطة طريق واضحة المعالم تجاه بناء الجمهورية الثانية”.

وبخصوص التحالفات في المجالس البلدية والولائية، قال المتحدث إن حزبه ترك الخيار للقيادات المحلية من أجل الوصول إلى توافق أكبر بعيدا عن الأزمات التي من شأنها أن تخلق انسدادا مستقبلا.