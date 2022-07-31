“الأفافاس” متمسك بالحوار والمحافظة على مصالح الأمة

داعيا إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات

جدد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، السبت، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، مواقف تشكيلته السياسية من أجل الحوار والمحافظة على مصالح الأمة.

وفي خطاب ألقاه بدار الثقافة امحمد يزيد بذات البلدية خلال لقاء جهوي لفيدراليات جبهة القوى الاشتراكية لشرق البلاد، وذلك تحضيرا للمؤتمر الوطني السادس للحزب المقرر أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر 2022، أوضح أوشيش بأن جبهة القوى الاشتراكية تجدد التأكيد على مواقفها من أجل “دعم الحوار وإعادة الاعتبار للفعل السياسي وتعزيز الصفوف الوطنية من أجل مصلحة الأمة”.

ودعا نفس المسؤول السياسي إلى نموذج اقتصادي يعتمد على مقاربة سياسية تمكن من “استحداث الثروة وتحفظ كرامة المواطنين”.

وفي تطرقه للوضع الدولي الذي وصفه بأنه “يسوده الغموض والضبابية وغير واضح المعالم”، دعا أوشيش إلى “توحيد الصفوف” لمواجهة التحديات المفروضة، مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية تتبنى “خطابا مسؤولا ووطنيا وترفض كل مساس بالثوابت الوطنية أو بوحدة البلاد”.

وبشأن التحضيرات للمؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يهدف إلى “تفعيل دور القاعدة النضالية للحزب”، أوضح أوشيش أن سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة في هذا الإطار قد استهلت انطلاقا من ولاية قسنطينة، مضيفا بأنه تم حتى الآن تنصيب 17 فيدرالية لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبر شرق البلاد.