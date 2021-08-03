الأفافاس يطالب الوزير الأول بالتدخل لإنقاذ مرضى كورونا

بتقديم تسهيلات لمستوردي مكثفات الأكسجين والأدوية

استعجل أعضاء مجلس الأمة، عن جبهة القوى الاشتراكية، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان للتدخل، وتسهيل دخول مكثفات الأكسجين والمواد الصيدلانية إلى الجزائر في ظل الوضع الصحي المتدهور نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح سيناتورات الحزب، في مراسلة موجهة للوزير الأول، بأن الوضع الصحي في البلاد يتطلب تسهيل دخول مكثفات الأكسجين والمواد الصيدلانية الموجهة للمصابين بفيروس كورونا، وأضاف هؤلاء في المراسلة ذاتها: “يجب رفع القيود البيروقراطية وتسهيل مرافقة عمليات التضامن والتآزر بين أبناء الشعب سواء داخل الوطن أو خارجه”.

وحسب السيناتورات، فإن الوضع لا يقبل مزيدا من التريث والانتظار، لذلك يجب السماح للمتعاملين الاقتصاديين، الذين تبرعوا بأموالهم وللجمعيات الخيرية الناشطة في المجال الإنساني والراغبة باستيراد مكثفات الأوكسجين، بهدف المساهمة في مساعدة المرضى وتخفيف الضغط عن المستشفيات بإدخال هذه المساعدات دون قيود وعراقيل إدارية”.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن التدخل لدى مصالح وزارة المالية والصناعة الصيدلانية بات أكثر من ضرورة من أجل تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، إضافة إلى ضرورة إعفائها من كل الرسوم المقررة في هذا الشأن.

بالمقابل، استغل أعضاء مجلس الأمة المراسلة ليطالبوا وزارة النقل بوضع جسر جوي تحت تصرف هؤلاء، من أجل تسريع عملية وصول مكثفات الأوكسجين والمستلزمات الطبية الضرورية التي تحتاج مستشفياتنا.