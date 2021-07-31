الأفافاس يطالب بفتح تحقيق حول أزمة الأكسجين!

دعا السلطات إلى تبني مخطط استعجالي لاحتواء الأزمة

طالبت جبهة القوى الاشتراكية السلطات بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع الصحي في البلاد وضرورة اللجوء إلى مخطط استعجالي لتوفير مادة الأكسجين في المستشفيات، داعية الحكومة لفتح تحقيق معمق حول أسباب ندرة هذه المادة وسوء توزيعها.

وأوضح الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش، في بيان صادر عن الحزب، أن الوضع الوبائي في البلاد في آخر أسبوعين أضحى مخيفا بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يستوجب من السلطات العليا في البلاد التدخل واتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الوضع، خاصة فيما يتعلق بتوفير مادة الأكسجين على مستوى المستشفيات.

وانتقد الافافاس، غياب ما وصفه مخطط استباقي لمواجهة مثل هذه الأزمات، ليضيف البيان ذاته: “يجب اللجوء إلى مخطط استعجالي لتوفير مادة الأكسجين الصحي وتوفير الإمكانيات الضرورية للإنعاش والتكفل بالإعداد المتزايدة للمرضى مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحد من انتشار هذا الوباء والوقاية منه”.

واستعجلت جبهة القوى الاشتراكية، حسب البيان ذاته، السلطات من أجل فتح تحقيق معمق حول أزمة الأكسجين وسوء توزيعها في المستشفيات، وطالب الحزب بضرورة رفع القيود البيروقراطية وتسهيل الولوج إلى هذه الموارد عبر تحقيق لا مركزية السلطات والقضاء على هيمنة واحتكار على المواد الأولية الحساسة، مثل إنتاج الأكسجين الطبي، كما دعا الأفافاس إلى ضرورة مضاعفة والتسريع في عملية التلقيح، حيث جاء في نص البيان “الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد حساس وعليه لا مكان لحملات الإحباط فالوقت هو لنشر وتعميم ثقافة التضامن والتآزر وزرع الطاقة الإيجابية وهي فرصة لمراجعة الحسابات الخاطئة وتصحيح المسارات التي أدت بنا إلى هذه الوضعية”.