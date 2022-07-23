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الجزائر

“الأفافاس” يعلن المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية

الشروق أونلاين
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“الأفافاس” يعلن المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السبت، عن مشاركته في الانتخابات المحلية الجزئية المقرر إجراؤها في الـ15 أكتوبر القادم بولايتي بجاية وتيزي وزو.
وأوضح الحزب في بيان له أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات التي تخص 4 بلديات بولاية بجاية وبلديتين بولاية تيزي وزو، جاء “طبقا للائحة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة في الـ10 سبتمبر 2021، المتضمنة قرار مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في الـ27 نوفمبر من نفس السنة”، مبرزا أن مشاركته تهدف إلى “الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية”.
وأضاف الحزب أنه سيعمل على “استغلال هذه المحطة السياسية للمرافعة من أجل رؤيته للتسيير المحلي، القائمة على الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي”، داعيا مناضليه وهياكله المحلية، خاصة المعنية منها بهذا الاقتراع، إلى الاستعداد الأمثل لهذا الاستحقاق والعمل على إنجاحه”.

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