الأفافاس يعلن المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية ” الأفافاس”، الجمعة، المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وقررت القيادة الوطنية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وحثت هياكلها الوطنية والمحلية والمناضلين على العمل لإنجاح هذه المشاركة وتحقيق أهدافها.

بيان جبهة القوى الاشتراكية:

امتدادا للانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر 2021، و بالرجوع إلى نتائج حزبنا المحققة خلالها،

و بعد اللقاءات الفيدرالية الموسعة المنعقدة مؤخرا، و التي ضمت منتخبي الحزب، أعضاء المجلس الوطني، أعضاء اللجان الفيدرالية، منسقي الفروع و بحضور أعضاءٍ من القيادة الوطنية، ثم عملا بتوصياتها و استعراضا للمناقشات التي تخللتها و الهادفة أولا لتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة و ثانيا لعرض الاستحقاقات التنظيمية و السياسية القادمة،

و عقب اجتماع القيادة الوطنية الموسع المنعقد اليوم، 12 يناير 2022 و المخصص للفصل في قرار المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقرر إجراؤها في 05 فبراير 2022 ، أين شهد نقاشا ثريا، واسعا و مسؤولا،

قررت القيادة الوطنية و على ضوء كل ما ذكر سابقا، المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، و بالتالي فإنها تحث كل الهياكل الوطنية و المحلية للحزب و كل المناضلين على العمل لإنجاح هذه المشاركة و تحقيق أهدافها.

كما تقرر خلال ذات الاجتماع اعتماد انتخابات حزبية تمهيدية بدور واحد خلال يوم انتخابي يمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال لاختيار مترشح الحزب على مستوى كل ولاية و هي الانتخابات التي يجب إجرائها يوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير.

مرشح الحزب سيكون الفائز بأكبر عدد من الأصوات. في حالة تعادل الأصوات يعد مرشح الحزب المترشحة أو المترشح الأصغر سنا و ذلك في حالة عدم وجود امرأة مترشحة.

توجه القيادة الوطنية منسقي اللجان الإدارية الفيدرالية إلى:

– العمل على إبلاغ كل المنتخبين المحليين على مستواهم بفحوى هذا القرار.

– إبلاغ كل المنتخبين المحليين أن استلام طلبات الترشح يكون على مستوى الفيدراليات.

تذكر القيادة الوطنية إلى أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو يوم الأحد 16 يناير 2022 على الساعة: 00h00 منتصف الليل.