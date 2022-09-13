“الأفافاس” يعلن تأجيل موعد مؤتمره السادس إلى ديسمبر

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، الثلاثاء، تأجيل عقد المؤتمر الوطني العادي السادس، الذي كان مقررا نهاية سبتمبر إلى أيام 08، 09 و 10 ديسمبر 2022 .

وحسب بيان للحزب: اجتمعت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) يوم أمس، الاثنين 12 سبتمبر 2022، بالمقر الوطني للحزب لاستعراض تقدم التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني العادي السادس.

وأضاف: تُرحب الهيئة الرئاسية بالسير الحسن الذي عرفته التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس و بالتقدم المحرز خلالها.

على ضوء التقرير التنظيمي و السياسي الذي قدمه الأمين الأول إلى الهيئة الرئاسية،

واوضح: استنادا إلى الاجتماعات التقييمية المنعقدة على مستوى لجنة تحضير المؤتمر الوطني (CPCN)، و إلى التقرير المقدم من طرفها إلى الهيئة الرئاسية؛

تُقرر الهيئة الرئاسية بناءً على هذه التقارير و وفقا لسلطاتها التنظيمية و القانونية تمديد آجال تنظيم المؤتمر الوطني العادي السادس، و تُحدد أيام 08، 09 و 10 ديسمبر 2022 موعدا لانعقاد أشغاله.

“الأفافاس” يعلن المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية

ويوم 23 جويلية 2022، أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السبت، عن مشاركته في الانتخابات المحلية الجزئية المقرر إجراؤها في الـ15 أكتوبر القادم بولايتي بجاية وتيزي وزو.

وأوضح الحزب في بيان له أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات التي تخص 4 بلديات بولاية بجاية وبلديتين بولاية تيزي وزو، جاء “طبقا للائحة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة في الـ10 سبتمبر 2021، المتضمنة قرار مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في الـ27 نوفمبر من نفس السنة”، مبرزا أن مشاركته تهدف إلى “الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية”.

وأضاف الحزب أنه سيعمل على “استغلال هذه المحطة السياسية للمرافعة من أجل رؤيته للتسيير المحلي، القائمة على الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي”، داعيا مناضليه وهياكله المحلية، خاصة المعنية منها بهذا الاقتراع، إلى الاستعداد الأمثل لهذا الاستحقاق والعمل على إنجاحه”.