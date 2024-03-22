“الأفالان” يثمن قرار الرئيس تبون إجراء الإنتخابات الرئاسية شهر سبتمبر

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم أمس الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024.

الحزب وفي بيان نشره اليوم، الجمعة 22 مارس، قال أنه تلقى “بارتياح كبير” هذا القرار مضيفا أنه “يعتبر هذا القرار السيادي ترجمة للحرص الدائم على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية واستقرار المؤسسات واحترام إرادة الشعب الجزائري الحرة والسيدة في انتخاب من يحكمه في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة وفي أجواء ديمقراطية.“

حزب جبهة التحرير الوطني وفي بيانه قال أنه في الوقت الذي “كانت فيه بعض الأبواق الإعلامية خارج الوطن تروج لتأجيل الانتخابات الرئاسية ها هي الجزائر تسكت كل من يشكك في أنها دولة مؤسسات ونموذج مثالي في الديمقراطية واحترام الدستور”.

ليؤكد أنه “يثمن عاليا هذا القرار وسيكون قوة داعمة لإنجاح هذا الحدث الوطني الكبير والذي سيكون محطة كبرى لتعزيز التحول المشهود الذي تعيشه بلادنا في مختلف المجالات.”