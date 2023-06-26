الأفالان يدعو  الفيتنام إلى الاستثمار في الجزائر

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، في لقاء مع سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية لدى الجزائر السيد شان كوك هانه، الإثنين 26 جوان.

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، الفيتنام إلى نقل خبرتها إلى الجزائر وذلك عبر الاستثمار في مجالات الفلاحة، الطاقة، المناجم، السياحة، الصيد البحري وقطاع الأشغال العمومية.

هذا ما أفاد به الحزب في بيان حول لقاء جمع بعجي بسفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية لدى الجزائر السيد شان كوك هانه، اليوم الإثنين 26 جوان.

الحزب قال في بيانه الذي اطلعت عليه الشروق أونلاين، أن الطرفان استهلا لقاءهما بـ”الحديث عن علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تعود إلى مسار كفاح مشترك من أجل استقلال البلدين”.

الجزائر والفيتنام حسب الحزب ارتبطا “بمراحل تاريخية متشابهة، تميزت بالدعم المتبادل للشعبين في النضال من أجل الاستقلال”.

وانطلاقا من هذا الإرتباط التاريخي “دعا الأمين العام للحزب إلى ضرورة الرقي بالتعاون بين البلدين وتوسيع آفاق تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، خاصة في الجانب الاقتصادي وذلك من خلال مساهمة الفيتنام في نقل خبرتها إلى الجزائر عبر الاستثمار في مجالات الفلاحة، الطاقة، المناجم، السياحة، الصيد البحري وقطاع الأشغال العمومية.”

الطرفان تطرقا أيضا إلى جملة من الملفات السياسية والمسائل الإقليمية والدولية. الأفالان أفاد في بيانه أن بعجي حرص على تثمين “ما يجمع بين حزب جبهة التحرير الوطني والحزب الشيوعي الفيتنامي من النضال ضد الاستعمار والتضامن والوقوف في نفس الصف دفاعا عن القضايا العادلة في العالم كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.”

السفير الفيتنامي من جانبه عبر عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين، بالنظر لما يمتلكان من إمكانيات. كي يؤكد “أنه لن يدخر أي جهد من أجل ترقية التعاون مع حزب جبهة التحرير الوطني بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة في كافة المجالات.”