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رياضة

الأفضل تمريرا.. بلايلي القلب النّابض للمنتخب الوطني

علي بهلولي
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الأفضل تمريرا.. بلايلي القلب النّابض للمنتخب الوطني

يتصدّر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لائحة أفضل مُمرّر في صفوف المنتخب الوطني، منذ انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب “محاربو الصّحراء” 7 مقابلات، ما بين مواجهة الزائر الجيبوتي في افتتاحية دور المجموعات، بِتاريخ الـ 2 من سبتمبر الماضي، ومقابلة المضيف الكاميروني في إطار ذهاب الدور الأخير، مساء الجمعة.

ووزّع يوسف بلايلي 6 تمريرات حاسمة، آخرها تلك التي أثمرت بِهدف سليماني في مرمى الكاميرون.

وخاض متوسط ميدان نادي براست الفرنسي 6 مقابلات أساسيا في صفوف “الخضر”، بينما دخل إلى أرضية الميدان بديلا في مواجهة واحدة.

ويأتي في المركز الثاني الثلاثي: الجناح رياض محرز والمهاجمان بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة، بِتمريرتَين حاسمتَين لِكلّ واحد منهما.

بقيت الإشارة، إلى أن هذه الإحصائيات لم تشمل اللاعبين الذين جلبوا ركلات جزاء، أو المخالفات التي انتهى تنفيدها بِهزّ الشّباك، أو الأهداف التي سجّلها المنافس ضد مرماه.

ويُمكن للأرقام أن تتغيّر سهرة الثلاثاء المقبل، بعد إجراء مواجهة الجزائر والكاميرون بِملعب البليدة، في إطار إياب الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

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