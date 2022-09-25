الأفلان استرجع استقلاليته واليوم يقول الحقائق بلا تملق

ثمن قرارات الرئيس تبون في لقاء الحكومة الولاة.. بعجي:

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، رسالة لمعارضيه مفادها أن أبواب الأفلان مفتوحة أمامهم شريطة أن لا يتجاوزوا الخطوط الحمراء المسيئة لمصلحة الحزب ومصداقيته، كاشفا عن وجود حملة لتشويه سمعة الأفلان وتشتيت صفوفه.

وقال بعجي في ندوة صحفية عقدها، الأحد، في أعقاب اللقاء الذي جمعه بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية أن وضع الحزب يتطلب توحيد الصفوف بعيدا عن الصراعات، مشيرا أنه منذ انتخابه على رأس الأمانة العامة عمل على لم الشمل وفتح أبواب الحوار مع مناوئيه شريطة أن لا يتجاوز هؤلاء الخطوط الحمراء المحددة قانونا.

تاريخ المؤتمر لم يُحدد والباب مفتوح أمام المعارضين

وأضاف المسؤول الأول عن التشكيلة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني أن بعض مناوئيه يتوهمون أن تحركاتهم سوف تسيء للحزب وتلحق الضرر به، ليضيف “هناك من انغمس في حملة مشبوهة ضد حزبنا”، وذهب المتحدث أبعد من ذلك بقوله: “حريصون كل الحرص على سد الأبواب والنوافذ أمام كل المآرب الشخصية المريبة وأمام كل السلوكيات الفاسدة”، مجددا تأكيده على أن الافلان استعاد – حسبه – عافيته وتخلص من الكوابح، التي كانت تعرقل مسيرته.

وعاد المتحدث للتذكير بأن الأفلان خسر في السابق استقلاليته وأصبح مجرد لافتة وعنوان، مصرحا: “استقلالية الحزب اليوم توظف في خدمة الدولة، من خلال خطاب جديد، يتميز بالوضوح والجرأة في قول الحقائق وطرح القضايا، بعيدا عن التملق”.

وبخصوص تحضيرات المؤتمر الحادي عشر، قال بعجي إنها تسير في أجواء هادئة، يميزها الجدية والانضباط، سواء تعلق الأمر بإثراء الوثائق المرجعية للحزب أو بانتخاب المندوبين، مصرحا أنه “لأول مرة تتم التحضيرات دون ضجيج أو شجار أو فوضى عكس ما كان عليه الأمر سابقا”.

بالمقابل، تهرب بعجي من تحديد موعد عقد المؤتمر مكتفيا بالقول إن “التاريخ ليس مهما، لأن ما نراهن عليه هو التحضير الجيد للمؤتمر، والانتهاء من إعداد اللوائح والنصوص وانتخاب المندوبين وعقد الندوات الولائية والمؤتمرات الجهوية”.

وفي سياق مغاير، استغل المسؤول الأول عن التشكيلة السياسية للحزب فرصة اللقاء الذي جمعه بقيادات الأفلان لتثمين القرارات الصادرة عن الرئيس خلال اجتماع الحكومة الولاة، وحرصه على ترقية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، مشيرا أن رفع الأجور ومراجعة منحة التقاعد ورفع علاوة البطالة والاستمرار في محاربة الفساد كلها وعود رأت النور في عهد الرئيس تبون.

وأشار بعجي أنه يشعر بالاعتزاز والفخر بعد تثمين الرئيس تبون لدور الهيئة التشريعية في اللقاء الذي جمعه مع ولاة الجمهورية، قائلا: “نوابنا يؤدون مهامهم بكل ديمقراطية وشرعية، وهذه التصريحات بمثابة الدعم والتشجيع للممثلين في الهيئة التشريعية المطالبين بالعمل أكثر”، على حد تعبيره.