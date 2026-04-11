“الأفلان” جاهز للتشريعيات بقوائم نوعية وبرنامج واقعي

شرع رسميا في تحضيرات "جدية ومنظمة".. بن مبارك:

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، جاهزية الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ومختلف الاستحقاقات القادمة، مؤكدا الشروع رسميا في تحضيرات “جدية ومنظمة” تقوم على رؤية واضحة وآليات دقيقة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، السبت، بقصر الشلالة، أين كشف أن الحزب يعمل على إعداد قوائم انتخابية نوعية تعكس معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام، وتضم نخبة من أبناء وبنات الجزائر، من فئة الشباب والنساء، إلى جانب الكفاءات العلمية والمهنية، بما يعكس تجديد النخب وتعزيز الحضور النوعي داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي السياق ذاته، أوضح بن مبارك أن الحزب يشتغل على بلورة برنامج انتخابي طموح وقابل للتجسيد، يستند إلى برنامج رئيس الجمهورية ويلبي تطلعات المواطنين على المستويين المحلي والوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى التوجه نحو تنظيم حملة انتخابية عصرية ومؤثرة، تقوم على خطاب هادف، وتواصل مباشر مع المواطنين، مع توظيف احترافي لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث أن الحزب لا يخوض غمار الانتخابات من أجل تحقيق الفوز فحسب، بل يسعى أساسا إلى أن يكون في مستوى ثقة المواطن الجزائري، معتبرا أنه يشكل “ضمانا لاستقرار البلاد وسيادتها”.

وأضاف أن العمل السياسي داخل الحزب لا يختزل في صراع على المناصب أو المصالح الضيقة، بل يعد مسؤولية أخلاقية ورسالة سامية قوامها خدمة المواطن والصالح العام، داعيا إلى استحضار قيم الثورة التحريرية المجيدة، على غرار الإخلاص والتضحية والانضباط والوفاء والوحدة، باعتبارها الأسس التي صنعت الجزائر وستظل الضامن لحمايتها واستمرارها.

كما جدد بن مبارك التأكيد على أن “الأفلان” يعد الداعم الأول لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن استحداث ولاية قصر الشلالة جاء في إطار “الجزائر المنتصرة” لا يمثل مجرد قرار إداري، بل يجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الأعباء عنه.