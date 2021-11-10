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الجزائر

الأفلان : صلاحيات أوسع للمنتخبين لضمان خدمة مصالح المواطن

الشروق أونلاين
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الأفلان : صلاحيات أوسع للمنتخبين لضمان خدمة مصالح المواطن
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الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الأربعاء، بسطيف، إلى منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين لضمان تطوير الجماعات المحلية لتصبح أداة منتجة تخدم مصالح وانشغالات المواطن.

وقال بعجي خلال تجمع شعبي نشطه في إطار اليوم السابع من الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر، بالقاعة المتعددة الرياضات، بعاصمة الولاية أن “تطوير الجماعات المحلية لتحقيق تنمية محلية شاملة يبقى مرهونا بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”، معتبرا أن “هذا التصور لن يتم إلا من خلال تغيير قانوني البلدية والولاية”.

وأضاف أن نجاح الموعد الانتخابي المقبل لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية من “شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي في البلاد”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن الحديث عن أي تطور اقتصادي وتنمية من دون استقرار سياسي يبدأ من استقرار المؤسسات السياسية بما فيها المجالس البلدية والولائية، لأنها اللبنة الأولى للدولة”.

كما ذكر أيضا بأن اختيار مرشحي الحزب لخوض غمار انتخابات 27 نوفمبر الجاري قد تمت “بناء على توجيهات تقضي باختيار كفاءات شابة لديها سمعة طيبة” داعيا بالمناسبة مرشحي تشكيلته السياسية في حال فوزهم بمقاعد في المجالس الشعبية المحلية إلى “السهر بكل مسؤولية على خدمة الشعب وأن يكونوا في مستوى الأمانة والثقة”.

س. ع

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