الأفلان في الصدارة.. الأرندي وصيفا والأحرار يتفوقون

السلطة المستقلة للإنتحابات تعلن النتائج الأولية للمجالس المحلية

تمكن التيار الوطني من الإحتفاظ بصدارة التمثيل بالمجالس المحلية الجديدة، إذ حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بـ 5978 مقعد في 124 بلدية عبر 42 ولاية في الانتخابات المحلية التي جرت السبت الفارط، فيما تمكن التجمع الوطني الديمقراطي من مرتبة الوصيف، فيما انتزعت قوائم الأحرار المركز الثالث بالبلديات، وتفوقت على الأرندي بالمجالس الولائية، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها، الثلاثاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

البناء: 1848 مقعد وأغلبية بـ 17 بلدية

حمس: 1820 مقعد وأغلبية في 10 بلديات

وأوضح شرفي في ندوة صحفية، خصصت لعرض النتائج الأولية للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر، أن التجمع الوطني الديمقراطي حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 4584 مقعد عبر 58 بلدية، متبوعا بالقوائم المستقلة التي أحرزت على4430، مقعد على مستوى 91 بلدية، ثم جبهة المستقبل بـ 3262 مقعد عبر 34 بلدية.

الأفافاس: 898 مقعد وأغلبية 47 بلدية

صوت الشعب: 576 مقعد و3 بلديات بالأغلبية

وبخصوص المجالس الولائية، فقد تحصلت جبهة التحرير الوطني، على 471 مقعد بأغلبية نسبية في 25 ولاية، تليها القوائم المستقلة التي أحرزت على 443 مقعد في 10 ولايات، فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة بـ 366 مقعد عبر 13 ولاية، متبوعا بجبهة المستقل التي افتكت 304 مقعد بأغلبية نسبية في 12 ولاية، ثم حركة مجتمع السلم التي تحصلت على 239 مقعد في 5 ولايات.

أما حركة البناء فتحصلت على 1848 مقعد وحصدت الأغلبية بـ 17 بلدية عبر 10 ولايات، وكذا الاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية.

أما حمس فتمكنت من الفوز بـ 1820 مقعد الاغلبية بـ 10 بلديات عبر 8 ولايات، بينما بلغت المقاعد النسبية 101 بلدية عبر 36 ولاية.

في حين أحرز الأفافاس بالمجالس البلدية على 898 مقعد بأغلبية 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر 7 ولايات، أما حزب صوت الشعب فتحصل على 576 مقعد بالمجالس الشعبية البلدية، وتمكن من 3 بلديات بالأغلبية المطلقة عبر ولايتين، وبـ 45 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 21 ولاية.

وسجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب تصريحات شرفي 670 تجاوز من طرف المترشحين خلال الحملة الانتخابية، تبعها اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل منسقيها ومندوبيها عبر الولايات من خلال توجيه 370 إعذارا إلى ممثلي القوائم المترشحة وإخطار 158 تبليغ إلى النواب العامين”.

ومعلوم أن هيئة شرفي كانت قد أعلنت عن نسبة مشاركة لامست 36 بالمائة بالمجالس البلدية، فيما تجاوزت 34 بالمائة بالمجالس الولائية، فيما قدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية، بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.