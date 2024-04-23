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الجزائر
وفق الطريقة التي تقررها اللجنة المركزية لاحقا.. بن مبارك:

“الأفلان” لن يفوّت فرصة المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر

س. ع
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“الأفلان” لن يفوّت فرصة المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر
أرشيف
عبد الكريم بن مبارك

دعا حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان أمينه العام عبد الكريم بن مبارك، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة، خصوصا في ظل الظرف الإقليمي والدولي الراهن.
وقال بن مبارك، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، إن حزب جبهة التحرير الوطني يساهم في العمل على “التصدي لكل المخططات التي تسعى إلى ضرب استقرار البلاد”، داعيا كافة الفاعلين على الساحة السياسية إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة، خصوصا في ظل الظرف الإقليمي والدولي الراهن”.
واعتبر بن مبارك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل “محطة مفصلية بالنسبة للجزائر”، مشيرا إلى أن الحزب “لن يفوت فرصة المشاركة فيها بالطريقة التي تقررها اللجنة المركزية التي ستجتمع بعد استدعاء الهيئة الناخبة”.
ولدى تطرقه إلى الشأن الداخلي للحزب، دعا إلى “رص الصفوف ولم الشمل والعمل على أخلقة الحياة السياسية، حفاظا على مكانة الحزب كقاطرة للساحة السياسية الوطنية”.
من جهة أخرى، نوه الأمين العام للحزب بالاجتماع التشاوري الذي جمع قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا، مثمنا “الدور القيادي الذي يقوم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في المنطقة وإبعاد التدخلات الأجنبية عنها”.
كما أشاد بجهود الدبلوماسية الجزائرية والنجاحات الكبيرة التي حققتها على كافة الأصعدة، دفاعا عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد محورية بالنسبة للجزائر”.
وفي سياق متصل، أشاد بن مبارك بجهود الجيش الوطني الشعبي في “حماية الوطن وحدوده وصد محاولات ضرب استقراره”.

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