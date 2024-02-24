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الجزائر
أعلن عن تغييرات في المحافظات قريبا.. بن مبارك:

“الأفلان لن يُرشِّح مستقبلا غير المناضلين الحقيقيين”

س. منصوري
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“الأفلان لن يُرشِّح مستقبلا غير المناضلين الحقيقيين”
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الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، إن “عهد الشكارة والمعريفة وتوغل الغرباء والدخلاء على الحزب قد ولى”، مضيفا، بأنه خلال الاستحقاقات القادمة، بداية من سنة 2026، لن يترشح تحت مظلة الحزب سوى المناضلين الحقيقيين الذين يتبعون القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وأكد الأمين العام أنه سيقوم بتغييرات في بعض محافظات الأفلان في بعض الولايات، وهو التغيير الذي سيتم بناء على تقارير لجان التفتيش والتقييم التي ستنزل الأسبوع المقبل إلى كل المحافظات بكل ولايات الوطن.
كما نبه عبد الكريم بن مبارك، مناضلي الحزب، بأنهم مطالبون بالعمل والنضال أكثر من أي وقت مضى، لحصد مناصب رؤساء البلديات خلال الانتخابات القادمة، وصرح بأن جبهة التحرير الوطني، تنبذ الممارسات التي أضرت بالحزب كثيرا في السنوات الماضية، وبأنها لن تعود مرة أخرى، وهي الممارسات التي كاد الحزب بسببها أن يفقد هيبته ومكانته على مستوى الساحة السياسية، ضاربا المثل بما حصل خلال مؤتمر 2021، أين شارك العديد من الأشخاص في مؤتمر الحزب وهم مترشحون في أحزاب أخرى، وهذا ما اعتبره بن مبارك تصرفا غير أخلاقي وبلطجة سياسية.

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